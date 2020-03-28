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Altındağ Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Altındağ Belediyesince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama desteğinde bulunuldu.

28.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:33
Altındağ Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
Altındağ Belediyesince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama desteğinde bulunuldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı 'nın talimatıyla ilçenin belirli noktalarına mama bırakıldı.
Tarihi noktalar, parklar, boş araziler, ormanlık alanlar ve köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda hayvanın soğuk ve açlık nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı.
Balcı, belediye olarak sokak hayvanlarına her zaman büyük özen gösterdiklerini belirterek, "Hayvanlar da bizim dostlarımız. Zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde, hayvan dostlarımızı da elbette unutmamalıyız. Alınan tedbirler nedeniyle artık insanlar dışarı çıkamadığından, sokak hayvanlarının yiyecek bulma ihtimali de giderek zayıflıyor. Şartlar onlar için de hayli zorlayıcı. Bu şartlardan ne kadar az hayvan dostumuz zarar görürse o kadar iyi." ifadelerini kullandı.
Ellerinden geldiğince açık arazilerde hayvanları beslemeye çalıştıklarını aktaran Balcı, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını ve desteklerini beklediklerini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Altındağ, Balcı, Güncel

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