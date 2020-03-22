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Altındağ'da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, Altındağ Belediyesi de 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği sunuyor.

22.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:52
Altındağ'da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, Altındağ Belediyesi de 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği sunuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Altındağ Belediyesi de, evde kalmak zorunda kalan vatandaşlara yardım elini uzattı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla "Siz arayın, biz getirelim" uygulaması devreye sokuldu. Yetkililerin "Evde Kal" çağrısına uyan 60 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 4443919 numaralı Altın Masa'yı aramaları ve sadece istedikleri ürünlerin ücretini ödemeleri yeterli olacak.

"Siz yeter ki evinizde kalın"

60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini bir kez daha vurgulayan Başkan Balcı, "Korona virüs tedbirleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız çok önemli bir karar aldı. Karar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız evlerinden çıkamayacak. Ülkemizi tehdit eden korona virüs sebebiyle Altındağ'da yaşayan 60 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaç duymaları halinde alışveriş ve çarşı ihtiyaçlarını karşılamak adına biz gönüllüyüz. Yeter ki onlar evlerinde kalsın" dedi.

Bu hizmetten faydalanmak için Altındağ Belediyesinin 444 39 19 numaralı Altın Masa hattının aranması gerektiğini vurgulayan Başkan Balcı, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yani 60 yaş üzeri büyüklerimiz ve kronik hastalıkları nedeniyle dışarı çıkamayan hemşehrilerimiz, market, pazar ve eczane ihtiyaçları için Altın Masa'yı arayabilir ve yalnızca istedikleri ürünlerin ücretini ödeyerek bu hizmetten faydalanabilirler. Altın Masa Çağrı Merkezimiz 24 saat görev başında" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda vatandaşlardan destek istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Altındağ, Güncel

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