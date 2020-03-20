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Altındağ'da 60 yaş ve üzeri vatandaşların evine alışveriş hizmeti başlıyor

ANKARA'nın Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçe genelinde 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları için market, eczane ve pazar alışverişlerinin belediye ekiplerince yapılacağını açıkladı.

20.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:07
Altındağ'da 60 yaş ve üzeri vatandaşların evine alışveriş hizmeti başlıyor

ANKARA'nın Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçe genelinde 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları için market, eczane ve pazar alışverişlerinin belediye ekiplerince yapılacağını açıkladı.

Altındağ Belediyesi, koronavirüsüne karşı önlemleri artırmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için yarından itibaren yeni alış-veriş hizmeti sunmaya başlayacaklarını duyurdu. Başkan Balcı, "60 yaş ve üzeri Altındağlı hemşehrilerimiz için ekiplerimizle görev başında olacağız. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmamaları için; market, eczane ve pazar alışverişlerini ekiplerimiz yapacak. 444 39 19 numaralı Altın Masa'yı aramanı ve sadece istediğiniz ürünlerin ücretini ödemeniz yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Güncel

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