Haberler » Güncel » Altındağ'da çocuklar üşümeyecek - Haber

Altındağ'da çocuklar üşümeyecek

Altındağ'da 400 çocuğa kışlık mont ve kaban hediye eden Altındağ Belediyesi, çocukların yüzünü güldürdü.

09.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:09Altındağ'da çocuklar üşümeyecek
'da 400 çocuğa kışlık mont ve kaban hediye eden Altındağ Belediyesi, çocukların yüzünü güldürdü.

"Altındağ'da hiçbir çocuk üşümesin" sloganıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi, çocukların kışı sıcacık geçirmesi için kolları sıvayarak 400 çocuğa kışlık mont hediye etti. Altındağ'ın çocukların gülen yüzüyle güzelleştiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer. Bir çocuğun mutluluğu, sevinci bizlerin yaşam kaynağı. Bu nedenle ilk etapta Altındağlı 400 çocuğa kışlık kaban ve mont hediye ettik. Daha fazla çocuğumuzun yüzünü güldürmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:52  İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yağmur bekleniyor - Haber
09:52  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Haber
09:51  Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Haber
09:50  BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE KAĞIT BALYALARI YOLA DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Haber
09:47  Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
23:11  Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
9.01.2020 09:56:47