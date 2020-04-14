Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altındağ'da elektrik direklerine tıbbi atıklar için çöp sepetleri yerleştirildi

Altındağ Belediyesince, halkın yoğun olarak kullandığı alanlardaki elektrik direklerine, kullanılmış maske ve eldivenler için çöp sepetleri yerleştirdi.

14.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:06
Altındağ'da elektrik direklerine tıbbi atıklar için çöp sepetleri yerleştirildi
Altındağ Belediyesince, halkın yoğun olarak kullandığı alanlardaki elektrik direklerine, kullanılmış maske ve eldivenler için çöp sepetleri yerleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "tıbbi atık" sınıfına giren kullanılmış maske ve eldivenler için "kullan-at" poşetlerinin oluşturduğu çöp sepetlerinin, merkezi noktalardaki elektrik direklerine montajı yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kullanılmış maske ve eldivenleden kaynaklanacak riski ortadan kaldırmak için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.
Salgından korunmak için vatandaşların kullandığı kişisel koruyucu donanımların bilinçli bir şekilde imha edilmesinin önemine değinen Balcı, "Sokaklar kullanılmış maske dolu. Kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokağa atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlike arz etmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız, dört bir tarafa yerleştirdiğimiz çöp sepetlerine atmaları bizler ve doğamız için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.
"Birbirimizi düşünerek hareket etmeliyiz"
Salgının yayılmasını önlenmesi için vatandaşlara birlikte hareket etme çağrısında bulunan Balcı, şunları kaydetti:
"Sonuçta herkes bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu virüsü taşıyor ama bilmiyor olabilir. Bu nedenle maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra sokağa atılması hiç doğru değil. Bu tip sorumsuzca davranışlar, bunu temizleyen arkadaşların enfeksiyon riskini ciddi bir şekilde artırıyor. Bu şekilde salgın iyice yayılabilir. Bu konularda çok daha dikkatli olmalıyız. Birbirimizi de düşünerek hareket etmeli, bu salgından bir an önce kurtulmak için birlikte hareket etmeliyiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis’e sunuldu Haberler
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60’ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Haberler ›› Güncel ››Altındağ'da elektrik direklerine tıbbi atıklar için çöp sepetleri yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:12: Rektör Karacoşkun'dan taziye mesajı - Haber 12:12: Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesinin temeli ortaya çıktı - Haber 12:12: Erciş'te koronavirüs tedbirleri - Haber 12:12: Göztepe Şehir Hastanesi yükselmeye devam ediyor - Haber 12:11: Market işletmecisi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı - Haber 11:24: Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı - Haberler 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber