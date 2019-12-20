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Altındağ'da Ferfene Gecesi

Anadolu'da kış akşamlarının vazgeçilmezi ve yüzlerce yıllık Türk'ün töresi "Ferfene Gecesi" Altındağ'da yaşatıldı.

20.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:47 Altındağ'da Ferfene Gecesi
Anadolu'da kış akşamlarının vazgeçilmezi ve yüzlerce yıllık Türk'ün töresi "Ferfene Gecesi" 'da yaşatıldı.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Ferfene Gecesi", her yaştan Altındağlı'yı bir araya getirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Anadolu'nun dört bir yanından türkülerin söylendiği gece, seymen gösterisiyle renklendi.

Yüzlerce yıllık geleneksel eğlence gecesi olan "Ferfene"yi Altındağ'da yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "Bu gece Altındağ'da buram buram geçmiş ve gelenek, samimiyet ve muhabbet vardı. Anadolu kış gecelerinin vazgeçilmezi Ferfene Gecesi ile hemşehrilerimizin buluşmasına ve kaynaşmasına vesile olduk. Çok eğlenceli ve sıcak bir atmosfer yaşadık. Söz verdiğimiz gibi kültürümüzü nesilden nesile aktarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Altındağ, Güncel

Kaynak: İHA

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