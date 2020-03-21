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Altındağ'da kaçak maske üreten işletme mühürlendi

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatsız maske üretimi yapan bir işletmeyi mühürledi.

21.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:20
Altındağ'da kaçak maske üreten işletme mühürlendi
Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatsız maske üretimi yapan bir işletmeyi mühürledi.
Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirlerini denetlemek için 24 saat çalışan zabıta ekipleri, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan bir depoya baskın düzenledi.
Ruhsatsız maske üretimi yapıldığı belirlenen iş yeri mühürlenirken, tüm materyallere el konuldu, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı , koruyucu maske kullanımının önemine işaret etti ancak bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen kimseye izin vermeyeceklerini vurguladı.
Balcı, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Altındağ Belediyesi, Altındağ, Zabıta, Balcı, Güncel

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