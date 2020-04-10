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Altındağ'da konut taksitlerine 3 ay erteleme

Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi, konut taksit ödemelerini 3 ay boyunca erteleme kararı aldı.

10.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:15
Altındağ'da konut taksitlerine 3 ay erteleme
Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi, konut taksit ödemelerini 3 ay boyunca erteleme kararı aldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında, ilk günden bu yana vatandaşların yanında olan Altındağ Belediyesi, konut taksiti ödemesi yapan vatandaşlara rahat nefes aldıracak bir karara imza attı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı 'nın talimatlarıyla, belediyeye olan konut taksit ödemeleri 3 ay boyunca ertelendi.

Vatandaşa rahat nefes

Yaşanan zor günlerde vatandaşlara her konuda rahat nefes aldırmak için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Belediyemize konut taksiti ödemesi yapan yüzlerce ailemiz var. İçerisinde olduğumuz dönemde herkesin işleri ve dolayısıyla ödemeleri sarsıldı. Devletimiz sağ olsun, çalışanlar ve işverenler için ekonomik destek planlarını uygulamaya koysa da, biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza destek olmak istedik. Bu zorlu süreçte belediyemize konut ödemesi yapan vatandaşlarımızın taksit ödemelerini 3 ay erteleme kararı aldık" dedi.

Başkan Balcı, "Vatandaşlarımızı biraz olsun rahatlatabildiysek ne mutlu bize. Bu zorlu günlerde daha çok birlik olmalı, birbirimize daha çok destek olmalıyız. El ele vereceğiz, bu zorlu günlerin de üstesinden geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Altındağ, Balcı, Güncel
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