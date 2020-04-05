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Altındağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 semt pazarı kapatıldı

Altındağ Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 5 semt pazarı kapatıldı.

05.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:24
Altındağ Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 5 semt pazarı kapatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Altındağ'da koronavirüsle mücadele kapsamında, pazar yerlerinde yapılacak yeni düzenlemelerle Altındağ İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı belirtildi.
Buna göre, Battalgazi Mahallesi Çarşamba Pazarı, Başpınar Mahallesi Perşembe Pazarı, Aydınlıkevler Mahallesi Cumartesi Pazarı, Zübeyde Hanım Mahallesi Cumartesi Pazarı, Örnek Mahallesi Pazar Pazarı bundan böyle kurulmayacak.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tüm düzenlemelerin Altındağlı vatandaşların sağlığını korumak için olduğunu belirterek, "Koronavirüse karşı daha etkili bir mücadele sürdürmek için, Sağlık Bakanımızın ve onlar tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun karar ve değerlendirmelerini hassasiyetle takip ediyor ve Altındağ'da kısa sürede hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Semt pazarlarındaki yeni düzenlemelerin ve tedbirlerin takip ve denetiminin Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde olacağını hatırlatan Balcı, "Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Balcı, pazar kurulan semtlerde o gün pazar esnafına ve vatandaşlara ateş ölçümü yapma uygulamasının devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Esnafımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapmaya devam edeceğiz. Semt pazarlarına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların alınmaması konusunda denetimler yapılacak. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması noktasında önlemler devam edecek. Buna ek olarak yine semt pazarlarına giriş çıkış kontrolü zabıta ekibimiz koordinesinde devam edecek. Vatandaşlarımızdan, pazarlarda akşam üstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum." Altındağ’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 semt pazarı kapatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Altındağ, Güncel

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Altındağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 semt pazarı kapatıldı
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