Altındağ'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Altındağ ilçesinde koronavirüse karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
18.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:50
Altındağ ilçesinde koronavirüse karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatı doğrultusunda ilçe genelinde koronavirüse yönelik tedbirler arttırılıyor.
Bu kapsamda ilçede bulunan okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri, taksi durakları, muhtarlıklar, parklar ve yaşlı bakım merkezleri özel ekipler tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor.
İlçedeki panolara da Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan ve koronavirüsten korunmanın 14 yolunun anlatıldığı afişler yerleştirildi.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyor. Vatandaşlarımız tokalaşmaktan kaçınıp ellerini sık sık yıkayarak kendi tedbirlerini almalılar. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatı doğrultusunda ilçe genelinde koronavirüse yönelik tedbirler arttırılıyor.
Bu kapsamda ilçede bulunan okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri, taksi durakları, muhtarlıklar, parklar ve yaşlı bakım merkezleri özel ekipler tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor.
İlçedeki panolara da Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan ve koronavirüsten korunmanın 14 yolunun anlatıldığı afişler yerleştirildi.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyor. Vatandaşlarımız tokalaşmaktan kaçınıp ellerini sık sık yıkayarak kendi tedbirlerini almalılar. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Asım Balcı, Altındağ, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Haberler
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Haberler
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Haberler
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi