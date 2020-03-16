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Altındağ'da parklara yoğun bakım

Altındağ Belediyesi, çocukların yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanlarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor.

16.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:42
Altındağ'da parklara yoğun bakım
Altındağ Belediyesi, çocukların yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanlarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Altındağ Belediyesi, Korona virüsüne karşı tedbirlerini arttırıyor. İlçede bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri ile yaşlı bakım merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, parklarda da dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Oyun grupları, yeşil alanlar, çardaklar ve banklar özel ekip tarafından dezenfekte ediliyor.

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan özel ekibin Korona virüsüne karşı ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Isınan havalarla birlikte vatandaşlarımızın vakit geçirdiği parkları da Korona virüsüne karşı detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Korona virüse karşı topyekün bir mücadele vermeliyiz. Bu konuda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Çevremizi de hep birlikte evimiz gibi temiz tutmalıyız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel

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