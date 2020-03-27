Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında parklardaki banklar geçici olarak kaldırıldı.

27.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:39
Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında parklardaki banklar geçici olarak kaldırıldı.

Altındağ'da, uyarılara rağmen insanların sokağa çıkıp, parklardaki banklara oturması üzerine belediye bunların kaldırılmasına karar verdi. Belediye Başkan Asım Balcı 'nın talimatı ile parklardaki banklar ve masalar, görevliler tarafından geçici olarak kaldırıldı. Kameriyelerin girişleri ise şerit çekilerek kapatıldı. Başkan Balcı, "Altındağlı vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle banklarımızı kaldırma kararı aldık. Bu tehlike geçtikten sonra çok daha güzel şekilde yerine koyacağız. Ekiplerimiz, 24 saat esasına göre çalışıyor. İlçemizin genelinde sürekli dezenfekte çalışması yapıyoruz. 65 yaş ve üstü sokağa çıkması yasak olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Parklardaki banklarda oturan vantandaş görüntüsü

-Bankların belediye ekipleri tarafından sökülmesi

-Bankların belediye aracına yüklenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:  ANKARA,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Altındağ, Balcı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:24: Türkiye'de sadece Millet Camii'nde cuma namazı kılınacak - Haber 13:24: Samsunlu şehit annesinden "Evde kal" çağrısı - Haber 13:24: "Gizli hayırsever" iki bakkalın veresiye defterini satın aldı - Haber 13:23: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207'inci gününde - Haber 13:22: Ordu'da sokağa çıkanlar bu tünelden geçiyor - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber