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Altındağ'da pazar yerleri genelgeye göre düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yeni genelgeye göre pazar yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler kısa sürede Altındağ'da hayata geçti.

02.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:26
Altındağ'da pazar yerleri genelgeye göre düzenlendi
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yeni genelgeye göre pazar yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler kısa sürede Altındağ 'da hayata geçti.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı 'nın talimatı ile Altındağ'daki pazar yerleri kısa sürede İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre düzenlendi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar, demir bariyer ve benzeri araç gereçle kapatılarak kontrolsüz giriş ve çıkışlar engellendi. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği pazar yerlerinde ayrıca pazar esnafının ateşi de ölçüldü.

Gereken tüm tedbirlerin Altındağ'da kısa sürede alındığını belirten Başkan Asım Balcı, "Maalesef sosyal izolasyon uygulaması hala istenilen düzeyde değil Bu nedenle İçişleri Bakanlığımız ek tedbirleri hayata geçirme kararı aldı. Biz de Altındağ Belediyesi olarak, alınan kararlara ivedilikle uyuyor, vatandaşlarımızın da uyması için elimizden geleni yapıyoruz. Genelgedeki talimatları da bugün semt pazarlarımızda eksiksiz olarak hayata geçirdik" dedi.

Pazar yerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanları demir bariyer ve benzeri araç gereçle kapatarak kontrolsüz giriş ve çıkışları engellediklerini vurgulayan Balcı, "Pazar yerlerimizdeki tezgahları, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirdik. Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alıyoruz. İçeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlamaya özen gösteriyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında. Pazar kurulduğu gün pazar esnafına ve vatandaşlara ateş ölçümü de yapılacak. Bugün semt pazarımızda esnaflarımıza ve hemşehrilerimize ateş ölçümü de yaptık. Esnaflarımız uygulamamızdan çok memnun kaldı. Her şey korona virüsle mücadele için her şey halk sağlığı için" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşları akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları konusunda uyardı. Başkan Balcı, ayrıca sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda Altındağlı vatandaşlardan destek istedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ, Balcı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Altındağ'da pazar yerleri genelgeye göre düzenlendi - Haberler

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