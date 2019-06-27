27.06.2019 11:32
Haberler » Güncel » Haber

Altındağ'da rengârenk yıl sonu

Altındağ

Altındağlı kadınlar, eğitim ve öğretim dönemini rengarenk etkinliklerle tamamladı.

Altındağlı kadınlar, eğitim ve öğretim dönemini rengarenk etkinliklerle tamamladı. Halk oyunlarıyla başlayıp defileyle son bulan sergi açılışında 5 bin eser görücüye çıktı.

Altındağ Belediyesinin 24 mahallede açtığı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde üretilen el emeği göz nuru ürünler, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Yıl boyunca Altındağlı kadınlar tarafından üretilen ipek koza, resim, hat, ebru, çarşaf bağlama, ev dekorasyonu, çiçek yapımı, taş bebek, gümüş işlemeciliği, tasarımlı sabun yapımı gibi 100'den fazla branşta 5 binin üzerinde eser yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Halk oyunu gösterisiyle başlayan serginin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergi bir hafta boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Başkan Balcı 'dan satış alanı müjdesi

Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu'nun da katıldığı sergi açılışında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı , "Altındağ Belediyesinin 24 kadın eğitim ve kültür merkezini gezdim. Merkezlerin hepsinde herkesin işini nasıl aşkla, özveriyle yaptığını gözlerimle gördüm. Herkesin eline, emeğine sağlık. Yakın zamanda üretilen bu eserlerin satışı için alanlar oluşturacağız. Kadınlar evlerine katkıda bulunsun, aile bütçesine destek olsun, kendi paralarını kazansınlar istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Başkan Balcı'nın bu müjdesi kadınlar tarafından alkışlarla karşılandı. Sergi açılışının ardından kadınlar görkemli bir defileye imza attı. Dünyada "Türk danteli" olarak bilinen iğne oyasından yaptıkları kıyafetleri podyumda sergileyen Altındağlı kadınlar, el emeklerini gururla taşıdı. Yıllar boyunca iğne oyası aracılığıyla duygularını, düşüncelerini, sevdalarını dile getirdiklerini aktaran kadınlar, bu kez iğne oyası sayesinde başarılarını ve üretmenin gururunu izleyenlere aktardı. Kadınların sergiledikleri kıyafetleri de, performanslarını da çok beğendiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Türk kadını yaptığı oyalara verdiği isimler, yükledikleri anlamlar ile günlük yaşantısını ve hayata bakışını yansıtmıştır. Bu defilede de bunu çok güzel bir biçimde gözler önüne serdiler. Katılan ve emek veren herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA
Kaynak: İHA
cezaevi , kadın , balcı , altındağ , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:53 Başkan Semih Esen, Muhittin Böcek'i ağırladı
12:53 Taş üstünde fidan yetiştirip erozyonu önlüyor
12:53 Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı hastaneyi ziyaret etti
12:52 72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
12:52 Başkentteki özel halk otobüsçülerden zam talebi
12:51 Son model otomobil ve elektrikli scooterleri kazananlar belli oldu
12:51 Oto lastiğinden kasaptaki ete her şeyi çalmışlar... Hırsızlık anları kamerada