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Altındağ'da tıbbi atıklar için özel çöp sepeti

ALTINDAĞ Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin yayımladığı genelge kapsamında ilçede merkezi yerlere özel çöp sepetleri yerleştirdi.

14.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:28
Altındağ'da tıbbi atıklar için özel çöp sepeti

ALTINDAĞ Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin yayımladığı genelge kapsamında ilçede merkezi yerlere özel çöp sepetleri yerleştirdi.

Altındağ Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbir çalışmalarını sürdürüyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı 'nın talimatıyla belediye ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlanması üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, ilçede merkezi yerlere kullanılmış maske ve eldiven atmak için çöp sepetleri yerleştirildi. Kullanılmış maske ve eldivenlerin imhasının oldukça önemli olduğunu kaydeden Başkan Balcı, "Merkezi noktalarda, caddelerde ve halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda bulunan elektrik direklerine, kullanılmış maske ve eldivenlerin atılması için çöp poşetleri yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan bu konuda özenli davranmalarını, kullanılmış maske ve eldivenleri yerlere atmamalarını rica ediyoruz. Salgınla mücadelede en önemli konulardan biri de, kullandığımız koruyucu ekipmanların imhasıdır. Sokaklar kullanılmış maskelerle dolu. Kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokağa atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, kullandıkları eldiven ve maskeleri sokağa atmamalarıdır. Salgın hastalıkla mücadele için çok önemlidir" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Altındağ, Balcı, Güncel
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