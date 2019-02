Altındağ'da Toplu Açılış Töreni

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır." dedi.Erdoğan, Altındağ Belediyesince yapımı tamamlanan tesislerin açılışı için Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, muhalefetin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri karşısında sergilediği tavrı eleştirdi.Önceki gün bir CHP milletvekilinin, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili eleştirisini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki operasyonlarımızın durdurulması gerektiğini söylüyor. 'Bir kova bile petrol bulunmadığı' iddiasıyla Türkiye'yi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine son vermeye çağırıyor. Biz ilk günden itibaren bu tür çağrıları zaten Rumlardan işitiyorduk. Aynı şekilde Kıbrıs Türk'ünün haklarını gasbetmek isteyen diğer ülkeler de her fırsatta rahatsızlıklarını dile getiriyor." ifadesini kullandı.Erdoğan, "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır. Ülkemizin enerji güvenliğine dair milli bir meselede CHP'nin bu şekilde savrulması, böyle bir gafletin içine düşmesi gerçekten üzücüdür. Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır." diye konuştu.Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkaracak bu tür stratejik hamlelerden bırakın rahatsızlık duymayı, herkesin, en başta da ana muhalefetin gurur duyması gerektiğine işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:"Ülkemizin, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığından herkesin, en başta ana muhalefetin iftihar etmesi gerekir. Elbette biz, Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız, yolumuza devam edeceğiz.Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek, inşallah milletimize hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz.""Tek kalemde 306 trilyon lirayı aşan yatırım"Erdoğan, alanda kendisini dinleyenlere, "Biz yetkiyi sizden alıyor, hesabı yine size yani milletimize veriyoruz. Seçim dönemlerinde 5 yıllık karnemizi ortaya koyuyor, gelecek 5 yıl için yine sizlerden destek ve icazet bekliyoruz. Siz demokrasinin, milli iradenin arkasında durduğunuz, bize yetkiyi ve görevi verdiğiniz sürece bizler de size hizmet etmenin o emsalsiz gururunu yaşadık ve yaşıyoruz." şeklinde seslendi.Belediyenin Altındağ'a kazandırdığı yatırımları hizmete açmanın bahtiyarlığı içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde konut projelerinin, müzelerin, aile sağlık merkezlerinin, camilerin olduğu 112 tesisin toplu açılış törenini yaptıklarını söyledi.Erdoğan, bütün bunlarla semt pazarlarının, spor komplekslerinin bulunduğu eser ve hizmetlerin hayırlar getirmesini diledi.Hizmete açılan eserler arasında Karapürçek Mahallesi'ne kazandırdıklarının önemli yer tuttuğunu dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, "Tek kalemde 306 trilyon lirayı aşan yatırım, eser, proje ve hizmeti Altındağlıların kullanımına sunmuş oluyoruz." dedi."Şu an itibarıyla hasta kabulüne başlamış durumda"Resmi kurumların ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin farklı alanlarda şehre yaptığı hizmetlerin bulunduğuna da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:"Sağlıkta toplam maliyeti 3 milyar lirayı aşan 3 bin 704 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 yataklı Etlik Şehir hastanelerinin inşası devam ediyor. Bilkent'in 14 Mart'ta resmi açılışını yapıyoruz. Şu an itibarıyla hasta kabulüne başlamış durumda. Dünyanın en büyük ve en modern hastanelerden bir tanesi.Benim belediye başkanlığımdan itibaren hep hedefim ve gayemdi, Türkiye'yi şehir hastaneleriyle donatmak. Şimdi de ilk etapta büyükşehirlerde, bazı illerde, örneğin Isparta, Mersin ve Yozgat'ta bunların hepsini yapıyoruz, yapacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı hızlı trenle Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul ile birleştirdiklerini anımsatarak, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin yapımının hızlı şekilde sürdüğünü, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda da çalışmaların süratle devam ettiği bilgisini paylaştı.Erdoğan, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Garı'nı kazandırdıklarını, Başkentray'ı hizmete sunduklarını, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metrolarını yaptıklarını anlattı.Bunlarla kalmayıp mevcut hatları da uzattıklarını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi- Gar-Kızılay Metro uzantısının yapımına başladıklarını belirterek, Kuyubaşı-Yüksek Hızlı Tren Garı-Kızılay hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.Ankaray'ı hem AŞTİ hem de Dikimevi tarafından uzattıklarını ifade eden Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın, Altındağ'ın kalkınma yolculuğunu hızlandıracak pek çok projesinin bulunduğunu söyledi."Tramvay ile ulaşım sağlayacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Yolu Projesiyle Ankara tarihini bugüne taşıdıklarını dile getirerek, "Ankara Kalesi'nin Akkale'den başlayıp Atakule'de sonlanacak 12 kilometrelik yolu, bir kültür rotası haline getiriyoruz. Ayrıca Ulus trafiğini 2 ayrı tünelle yer altına alarak, Gençlik Parkı ve Hacı Bayram Veli Cami arasında tramvay ile ulaşım sağlayacağız. Ankara Kalesi'nin tarihini ortaya çıkartacak çalışmalarla burayı hem şehir halkının hem de turistlerin kullanımına kazandıracağız." diye konuştu.Ankara'ya 13 millet bahçesi yaptıklarını, bunların 4'ünün Altındağ'da bulunduğunu, toplamda da 5 milyon 300 bin metrekarelik yeşil alan kazandıracaklarını belirten Erdoğan, özellikle Altındağ'ın nüfusunun gün geçtikçe arttığını vurguladı.Recep Tayyip Erdoğan, sadece Karapürçek Mahallesi'nde 100 bini aşkın kişinin yaşadığının altını çizerek, buradaki vatandaşların ulaşım ve sağlık konusunda talepleri olduğunu, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığının da el ele vererek bu sorunu hal yoluna koyacaklarını dile getirdi.Siteler'deki esnafın da üretimlerini artırmak, müşterilerine daha güzel ve kaliteli hizmet sunmak için gayret ettiklerinin farkında olduğunu belirten Erdoğan, bugüne kadar daima esnafın ve sanatkarın yanında yer aldıklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK prim desteklerinden faizsiz kredilere, hibelere kadar esnafın ihtiyaç duyduğu desteği en güçlü şekilde verdiklerini işaret ederek, "Siteler esnafının taleplerini belediye başkan adaylarımız biliyor. Altındağ'a 3 dönemdir hizmet eden ve bu dönemde ise Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olarak gösterdikleri Veysel Tiryaki'ye emekleri için teşekkürlerini ileten Erdoğan, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın devralacağı hizmet bayrağını daha yükseklere çıkaracağına inandığını da kaydetti.NotlarCumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde konuşma yaptığı platforma çıkışında partisinin "Nereden nereye" adlı şarkısına eşlik etti.Açılış töreninde, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de birer konuşma yaptı.Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Lütfiye Selva Çam, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Fatih Şahin, Hayati Yazıcı ve Lütfi Elvan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ile AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.