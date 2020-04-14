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Altındağ'daki semt pazarında "Gönül Köprüsü" standı açıldı

Altındağ Belediyesince, Beşikkaya Mahallesi semt pazarında ihtiyaç sahiplerinin alabilmesi için sebze ve meyvelerin bulunduğu "Gönül Köprüsü" standı açıldı.

14.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:05
Altındağ'daki semt pazarında
Altındağ Belediyesince, Beşikkaya Mahallesi semt pazarında ihtiyaç sahiplerinin alabilmesi için sebze ve meyvelerin bulunduğu "Gönül Köprüsü" standı açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulamayan pazar, esnafın mallarının ziyan olmaması için bir gün sonra kuruldu.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, pazar esnafıyla hayata geçirdikleri "Gönül Köprüsü" standı uygulamasının devam edeceğini belirterek, "Açtığımız 'Gönül Köprüsü' standına yapılan bağışlardan ve desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Altındağlı kardeşlerim gönüllerinin güzelliğini buraya da yansıttı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Altındağ, Güncel
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