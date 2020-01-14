Haberler » Güncel » Altındağ'dan Muş'a gönül köprüsü - Haber

Altındağ'dan Muş'a gönül köprüsü

Altındağlı kadınlar, Altındağ'dan Muş'a gönül köprüsü kurdu.

14.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:42Altındağ'dan Muş'a gönül köprüsü
Altındağlı kadınlar, Altındağ'dan 'a gönül köprüsü kurdu.

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereler ile satın aldıkları kırtasiye malzemelerini, Muş'un merkeze bağlı Savaşçılar köyüne gönderdi.

Sımsıcak hediye paketleri Altındağ'dan Muş'a doğru yola çıktı. Soğuk kış şartlarını ve bölgedeki maddi imkansızlıkları göz önünde bulunduran Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, sosyal sorumluluk içeren önemli bir davranışa imza attı. Örgü şişlerini ve ipleri eline alan kadınlar, yeteneklerini sergiledi. 100'e yakın atkı ve bere ören kadınlar, çocuklar için kitap ve kırtasiye malzemesi de satın aldı. Tüm hediyeleri özenle paketleyen Altındağlı kadınlar, kolileri Muş merkeze bağlı Savaşçılar köyünde bulunan Savaşçılar İlkokulu'na gönderdi.

"Gönülleri ısındı"

Altındağlı kadınları sosyal sorumluluk çalışmalarından dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Muş kış mevsiminin çok sert geçtiği bir ilimiz, Savaşçılar köyü de çoğunlukla karlarla kaplı, dağlık bir alan. Buradaki çocukların yüzünü biraz olsun güldürebildiysek, hem kendilerini hem de gönüllerini ısıtabildiysek ne mutlu bize" dedi.

"Bir gülümseme her şeye bedel"

Gülpınar Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nden Refika Esen, sadece kendi etrafındakileri değil, tüm çocukları düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Çam sakızı çoban armağanı bir şapka ördüm. Altındağlı kadınlar olarak üzerimize düşen ne varsa, yapmaya daima hazırız" dedi. Bir diğer üye Zeynep Saka ise duygularını şöyle ifade etti: "Burada kardeşlerimizle, ablalarımızla güzel bir iş çıkardık. Şapka, atkı gibi kışlıklar hazırladık. Onlar üşümesin diye... Herkes bir şey yaptı. İçimizden geldi. Güzel oldu. Belki de çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturduk. Bir gülümseme her şeye bedel." - ANKARA

Gülpınar, Altındağ, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:15  Alevlerin arasında kalan yaşlı çift, son anda kurtarıldı - Haber
11:15  Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı - Haber
11:14  Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Haber
11:10  Başkan Ertuğrul Çetin, güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor - Haber
11:10  İzmitli çocuklar kukla gösterisi ile eğlenecek - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:16:16