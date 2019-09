Altındağ korosu yetenek avında

Altındağlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, yıl boyunca sergiledikleri başarılı performanslarla profesyonel koro topluluklarına adeta taş çıkaran Altındağ Belediyesi Türk Sanat ve Türk Halk Müziği koroları, yeni koristler arıyor. Türk Sanat ve Türk Halk Müziği koroları için yeni dönem kayıt başvuruları başladı.



Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları için başvuru süreci başladı. Altındağ Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, başvuran adaylar arasından seçme yapılacak. Koro şefleri İlkim Eylül İlk ve Cengiz Taşkent'in değerlendirmesiyle gerçekleştirilecek olan seçmelerde, adayların ses tonlarına, ses aralıklarına, müzik kulaklarına ve müziğe olan yatkınlıklarına dikkat edilecek.



Şeflerden davet var



TSM koro şefi Cengiz Taşkent, "Biz herkesin, geleneksel Türk müziğimizi sevmesini ve yakından tanımasını istiyoruz. Bu nedenle her yıl korolarımıza başvuru sayısının artması bizi çok mutlu ediyor. Türk Sanat Müziği'ne gönül vermiş tüm yetenekleri aramıza katılmaya bekliyoruz." dedi. Türk Halk Müziği koro şefi İlkim Eylül İlk ise halk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük önem verdiklerini söyledi. İlk "Özümüz, manevi servetimiz olan türkülerimizin, halk müziğimizin geniş kitleler tarafından sevilmesi, söylenmesi ve bilinmesi en büyük amacımız Halk müziğimize gönül vermiş herkesi koromuza katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.



"Altındağ, ankara'nın kalbi"



Altındağ Belediyesi'nin Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının büyük ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise, "Hep dediğimiz gibi Altındağ, Ankara'nın kalbi Bu nedenle Ankara'da kültür ve sanat denince ilk olarak akla Altındağ geliyor. Altındağ'da kültüre ve sanata olan ilgi her geçen gün artıyor. Altındağ her geçen gün daha fazla aydınlanıyor. Ben tüm hemşehrilerimizi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA