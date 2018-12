Altındağlı Çocuklar Engelli Arkadaşlarıyla El Ele Verdi

14 Aralık 2018 Cuma 16:22



Altındağ'daki Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç Gençlik Merkezi öğrencileri, Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerini misafir etti.Altındağlı çocuklar, engelli arkadaşları ile bir araya geldi. Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç Gençlik Merkezi'ne gelen Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine sıcak bir karşılama yapan çocuklar, önce gençlik merkezinin işleyişi hakkında konuklarına bilgi vererek gezdirdi. Gün boyunca Altındağlı çocukların yardımıyla satranç, masa hokeyi, masa tenisi, mangala gibi oyunlar oynayan engelli öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç Gençlik Merkezi öğrencilerinden Sıla Nur Ürün, engelli arkadaşlarıyla birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Onların her şeyi çok iyi anladığını, her şeyi çok iyi yaptığını ifade eden Sıla, herkesin engelli bireylere karşı daha duyarlı olmasını istedi.Emir Kağan Gerede adlı öğrenci ise, "Bu etkinlikte hem biz onların yerine geçtik hem de onlar bizim yerimize geçti. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu güzel kalpli arkadaşlarımız her zaman bu toplumun içerisinde var. Bundan sonra da olmaya devam edecek" dedi. - ANKARA