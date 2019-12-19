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Altındağlı kadınlar opera dinledi

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen "Müze Konserleri" kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde opera dinleme imkanı bulan Altındağlı kadınlar, farklı bir gün yaşadı.

19.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:31Altındağlı kadınlar opera dinledi
Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen "Müze Konserleri" kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde opera dinleme imkanı bulan Altındağlı kadınlar, farklı bir gün yaşadı.

Piyanist Hande Uçar'ın notalarına sesleriyle eşlik eden Soprano Hülya Kazan, Tenor Oğuz Sırmalı ve Okan Başel tarafından gerçekleştirilen konser, Altındağlı kadınların büyük beğenisini topladı. Altındağlı kadınların hayatın farklı renkleriyle tanışması için önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ'da kadınların pek çoğu, hayat telaşı nedeniyle sosyal ve sanatsal etkinliklerle fazla buluşma imkanı bulamamış. Altındağ Belediyesi olarak onları farklı etkinliklerle buluşturmaya, sosyal hayatın farklı platformlarında yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Opera konseri de bu nedenle önemli bir etkinlik. Pek çoğu bu deneyimi ilk kez yaşadı, çok mutlu oldu" dedi.

Başkan Balcı "Merkezler sayesinde hayatları daha da renkli bir hale gelen kadınların çocuklarına olan yaklaşımları da değişiyor. Hayatı değişen anne, bu değişimi çocuklarına da yansıtıyor. Anneler sayesinde daha fazla çocuğumuz sanatsal ve kültürel etkinliklere ilgi duyuyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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