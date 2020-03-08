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Altındağlı kadınlara 8 Mart sürprizi

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kadınlara 8 Mart sürprizi yaptı.

08.03.2020 09:05
Altındağlı kadınlara 8 Mart sürprizi
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kadınlara 8 Mart sürprizi yaptı. Sabah saatlerinde Karapürçek Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Balcı, Altındağlı kadınlara karanfil hediye etti.

Altındağ'ın kadınların desteği sayesinde değişmeye devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Altındağ Belediyesi olarak kadınların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Balcı, "Kadınlara yönelik projelerimize her zaman öncelik verdik. Bundan sonra da bu düşüncelerle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karapürçek Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ne giderek kursiyer kadınlara karanfil armağan eden Balcı, daha sonra 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in eşi Miyase İbiş'i ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün özel bir gün olduğunun altını çizen Balcı, "Üreten, emek veren, çalışkan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Asım Balcı, Altındağ, 8 Mart, Balcı, Güncel
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