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Altındağlı vatandaşlar çareyi "Alo Covid" hattında buldu

Altındağ Belediyesinin sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için devreye soktuğu "Psikososyal Destek Hattı" vatandaşların dertlerine derman oldu.

27.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:02
Altındağlı vatandaşlar çareyi
Altındağ Belediyesinin sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için devreye soktuğu "Psikososyal Destek Hattı" vatandaşların dertlerine derman oldu. "Psikososyal Destek Hattı"na açıldığı günden bu yana yüzlerce başvuru yapıldı.

Korona virüsle mücadelenin ilk günlerinden itibaren etkili çözümler hayata geçirdiklerini ve vatandaşların psikolojik destek alabilmeleri için "Psikososyal Destek Hattı" uygulamasını başlattıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Her biri kendi alanlarında uzman psikolog ve sosyologların görev yaptığı psikolojik destek hattımız, vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Hattımızda görev yapan arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı ilgiyle ve dikkatle dinleyip, bu zor günlerde kendilerine destek oldular" dedi.

"Psikososyal Destek Hattı"na vatandaşların en çok panik atak şikayeti ve buna bağlı yakınmalar nedeniyle başvurduklarını belirten Başkan Balcı, "Vatandaşlarımızın günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, sürece dair belirsizlik, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın oluşturduğu yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair ve sevdiklerinin sağlığı konusunda yoğun kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi ya da önemsenmemesi gibi duyguları ve davranışları nedeniyle hattımıza müracaat ediyorlar. İçerisinde bulunduğumuz bugünlerde bu duygu ve düşünceler, bu tarz davranışlar gayet normal. Görevli personellerimiz arayan herkesle, vatandaşlarımızın her biriyle yakından ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Psikososyal Destek Hattı'na 0312 507 00 88 numaralı telefondan ulaşılabileceğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Altındağlı vatandaşlarımız hiçbir zaman yalnız değil, ihtiyaç durulan her durumda herkese bir telefon kadar yakınız. Bu zor günleri el ele vererek, fiziksel sağlığımız kadar psikolojik sağlığımızı korumak için de elimizden ne geliyorsa yaparak aşacağız inşallah" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Güncel , Haber
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