Altındağlılara bir yatırım daha Gülpınar 'a 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu hizmete açıldıAltındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki : "Son günümüze kadar çalışmaya devam edeceğiz"ANKARA - Gülpınar Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu'nun açılışını gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Son günümüze kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Vatandaşa her zaman en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi , 5 yeni 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu'nu hizmete soktu. Toplamda 12 tane olan ve şu anda 5 tanesinin açılışının yapıldığı 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonları, vatandaşa kaliteli hizmet vermek üzere tüm ekibiyle birlikte hazır. Gülpınar Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu'nun yanı sıra Battalgazi Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu, Karacaören Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu, Karapürçek r Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu ve Siteler r Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu da hizmete açıldı. Birçok siyasetçi ve Altındağlıların katılımıyla gerçekleşen açılışta bir konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Her hafta bir açılış yapıyoruz. Son haftalardaki açılışlarda 3-4 tesisi bir araya getiriyoruz. Geçen hafta 30 dönümlük büyük bir parkla bir spor tesisi açmıştık. Ondan önceki hafta yurt dışında 2-3 tane tesis açtık" ifadelerini kullandı."Son günümüze kadar çalışmaya devam edeceğiz"112 Acil İstasyonlarından toplamda 12 tane yapılacağını belirten Başkan Tiryaki, "Bugün 112 Acil İstasyonlarından ilk defa Altındağ'a yapıyoruz. 12 tane yapacağız. 5 tanesini bitirdik. Müdürlüğümüzce Altındağ'ın uygun görülen yerlerine bu tesisleri yapıyoruz. Altındağlıların acil ihtiyacı için birkaç dakika içinde her vatandaşa ulaşabilecek ambulans sitemiyle birlikte bu tesisleri ilçenin uygun görülen yerlerine yapıyoruz. Bugün 5 tanesini açıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bitirdiğimiz büyük projelerin açılışlarını yapacağız. Her hafta açacağız. Kış, soğuk demeden bunları açacağız. Sizler de bu havalarda buraya geliyorsunuz. Bütün açılışlarda söylediğim gibi, sizin buralara gelmeniz bir duadır. Duaların karşılığında da Allah Altındağ Belediyesi'ne bereket veriyor. Türkiye 'de hiçbir belediyenin yapmadığı işleri yapıyor. Bu mahalle bir gecekondu bölgesi. Gecekondudan dönüşüyor ama yanında kadın kültür merkezi ve hemen arkasında büyük bir pazar inşaatı devam ediyor. Altındağ'ın her tarafına kapalı pazar yerleri yapılıyor. 2018 yılında Altındağ'da 60'ın üzerinde şantiye var ve hiçbir ekonomik sıkıntı yaşamadan bunları yapmaya devam edeceğiz. Biz son günümüze kadar çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde seçimler var. Seçimler başlayana kadar herkes seçim koşuşturması yaparken biz Altındağlılara yaptığımız tesisleri açmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Gülpınar Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu'nun açılışına Tiryaki'nin yanı sıra Emrullah İşler Zeynep Yıldız ve Ankara İl Sağlık müdür Prof. Dr. Özkan Ünal da katıldı. Açılışın gerçekleşmesinin ardından 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu'nu gezen İşler ve Yıldız, sağlık personellerinden bilgi alarak fotoğraf çektirdi.