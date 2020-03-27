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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 335,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 546 lira, cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor.

27.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:20

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 335,4 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 335,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı 'da çeyrek altın 546 lira, cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.623 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.

'GRAM ALTINDA 320-340 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların önemli direnç, 1.600 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-340 lira bandının öne çıktığını söyledi.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Etiketler: Kapalıçarşı, Ekonomi

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