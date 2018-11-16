16 Kasım 2018, 16:38
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Altının Kilogramı 209 Bin 400 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 209 Bin 400 Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 209 bin 400 lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 209 bin 400 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 209 bin 400, en yüksek ise 210 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 düşüşle 209 bin 400 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 37 milyon 542 bin 206,74 lira, işlem miktarı ise 178 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 38 milyon 795 bin 940,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası ve Hakan Altın ve Döviz Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 211.000,001.212,00
En Düşük 209.400,001.210,45
En Yüksek210,000,001.217,20
Kapanış209.400,001.215,85
Ağırlıklı Ortalama 209.428,571.210,73
Toplam İşlem Hacmi (TL)37.542.206,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg)177,75
Toplam İşlem Adedi14
Borsa İstanbul
16 Kasım 2018 Cuma 16:38