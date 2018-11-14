STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 211.700,00 1.199,20 En Düşük 211.000,00 1.198,80 En Yüksek 212,500,00 1.204,30 Kapanış 211,000,00 1.201,80 Ağırlıklı Ortalama 212.076,92 1.201,80 Toplam İşlem Hacmi (TL) 239.839.760,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.133,91 Toplam İşlem Adedi 66

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:45



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:45

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 211 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 211 bin, en yüksek ise 212 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 211 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 239 milyon 839 bin 760,38 lira, işlem miktarı ise 1.133 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 245 milyon 405 bin 675,20 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: