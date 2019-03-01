STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 226.550,00 1.324,00 En Düşük 225.000,00 1.308,50 En Yüksek 225.400,00 1.312,35 Kapanış 225.000,00 1.309,00 Ağırlıklı Ortalama 225.357,03 1.310,68 Toplam İşlem Hacmi (TL) 177.338.195,69 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 791,5 Toplam İşlem Adedi 38

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 225 bin lira, en yüksek 225 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 225 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 117 milyon 338 bin 195,69 lira, işlem miktarı ise 791,5 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 186 milyon 491 bin 807,63 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: