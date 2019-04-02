Borsa İstanbul
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin liraya geriledi.
Atın piyasasında, en düşük 229 bin 100 lira, en yüksek 231 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 230 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 474 milyon 827 bin 990 lira, işlem miktarı ise 2.045,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 479 milyon 777 bin 995,99 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası
, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi
, Troy
Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
Borsa İstanbul, Ekonomi
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| STANDART TL/KG
| DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|231.000,00
|1.295,05
|En Düşük
|229.100,00
|1.287,60
|En Yüksek
|231.750,00
|1.296,55
|Kapanış
|230.000,00
|1.290,00
|Ağırlıklı Ortalama
|231.262,70
|1.290,40
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|474.827.990
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|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.045,93
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|Toplam İşlem Adedi
|95
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Kaynak: AA