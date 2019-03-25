STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 235.200,00 1.313,15 En Düşük 239.000,00 1.317,40 En Yüksek 240.500,00 1.320,55 Kapanış 239.000,00 1.318,95 Ağırlıklı Ortalama 239.419,64 1.318,33 Toplam İşlem Hacmi (TL) 111.388.684,74 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 473,19 Toplam İşlem Adedi 32

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 239 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 239 bin lira, en yüksek 240 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 239 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 111 milyon 388 bin 684,74 lira, işlem miktarı ise 473,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 115 milyon 197 bin 847,77 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: