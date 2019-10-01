Haberler » Ekonomi » Haber

Altının kilogramı 268 bin 130 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 268 bin 130 liraya geriledi.

01.10.2019 17:20Altının kilogramı 268 bin 130 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 268 bin 130 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 266 bin 300 lira, en yüksek 269 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 268 bin 130 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 914 milyon 100 bin 116,79 lira, işlem miktarı ise 3.458,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 916 milyon 678 bin 155,75 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış270.000,001.488,00
En Düşük266.300,001.461,10
En Yüksek269.200,001.470,05
Kapanış268.130,001.463,70
Ağırlıklı Ortalama267.356,951.466,13
Toplam İşlem Hacmi (TL)914.100.116,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.458,17
Toplam İşlem Adedi65

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
21:12 Brent petrolün varili 60 doların altına indi
21:10 Türkiye-Ürdün arasında ticari iş birliği anlaşması imzalandı
20:23 Türkiye ile Ürdün arasında "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği" anlaşması imzalandı
19:42 Avrupa borsaları düşüşle kapandı
19:04 Akasya Cuma Pazarı misafirlerini bekliyor
18:44 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:42 Borsada işlem hacmi sıralaması