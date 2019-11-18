STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 270.800,00 1.465,65 En Düşük 268.700,00 1.458,00 En Yüksek 271.000,00 1.465,00 Kapanış 268.700,00 1.458,00 Ağırlıklı Ortalama 269.643,71 1.460,69 Toplam İşlem Hacmi (TL) 363.043.458,99 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.349,55 Toplam İşlem Adedi 72

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 268 bin 700 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 268 bin 700 lira, en yüksek 271 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 268 bin 700 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 363 milyon 43 bin 458,99 lira, işlem miktarı ise 1.349,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 371 milyon 200 bin 875,39 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: