Haberler » Ekonomi » Altının kilogramı 268 bin 700 liraya geriledi - Ekonomi

Altının kilogramı 268 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 268 bin 700 liraya geriledi.

18.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:08Altının kilogramı 268 bin 700 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 268 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 268 bin 700 lira, en yüksek 271 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 268 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 363 milyon 43 bin 458,99 lira, işlem miktarı ise 1.349,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 371 milyon 200 bin 875,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 270.800,001.465,65
En Düşük 268.700,001.458,00
En Yüksek271.000,001.465,00
Kapanış268.700,001.458,00
Ağırlıklı Ortalama 269.643,711.460,69
Toplam İşlem Hacmi (TL)363.043.458,99
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.349,55
Toplam İşlem Adedi72

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:08 On Numara çekildi (2)
23:04 On Numara çekildi (1)
21:10 SPK haftalık bülteni
20:46 Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı
20:29 MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun'un Kırgızistan ziyareti
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:02:50