STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 270.790,00 1.477,60 En Düşük 268.780,00 1.469,00 En Yüksek 270.300,00 1.473,85 Kapanış 269.170,00 1.471,10 Ağırlıklı Ortalama 269.152,33 1.471,74 Toplam İşlem Hacmi (TL) 623.392.112,94 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.325,98 Toplam İşlem Adedi 63

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 268 bin 780 lira, en yüksek 269 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 269 bin 170 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 623 milyon 392 bin 112,94 lira, işlem miktarı ise 2.325,98 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 631 milyon 598 bin 875,63 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: