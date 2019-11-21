Haberler » Ekonomi » Altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi - Ekonomi

Altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi.

21.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:58Altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 268 bin 780 lira, en yüksek 269 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 269 bin 170 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 623 milyon 392 bin 112,94 lira, işlem miktarı ise 2.325,98 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 631 milyon 598 bin 875,63 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 270.790,001.477,60
En Düşük 268.780,001.469,00
En Yüksek270.300,001.473,85
Kapanış269.170,001.471,10
Ağırlıklı Ortalama 269.152,331.471,74
Toplam İşlem Hacmi (TL)623.392.112,94
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.325,98
Toplam İşlem Adedi63

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:26 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
20:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi...
20:22 Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
19:42 Atmaca: Turizmde 2020, en az 2019 kadar iyi geçecek
19:38 SPK haftalık bülteni
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
14:14 İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor
12:04 beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
21.11.2019 20:34:53