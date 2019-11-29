Haberler » Ekonomi » Altının kilogramı 269 bin 350 liraya geriledi - Ekonomi

Altının kilogramı 269 bin 350 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 350 liraya geriledi.

29.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:10Altının kilogramı 269 bin 350 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 350 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 269 bin 300 lira, en yüksek 270 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 269 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 614 milyon 895 bin 862,45 lira, işlem miktarı ise 2.285,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 617 milyon 767 bin 78,51 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 270.100,00-
En Düşük 269.300,001.456,40
En Yüksek270.500,001.459,50
Kapanış269.350,001.457,00
Ağırlıklı Ortalama 269.610,201.457,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)614.895.862,45
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.285,45
Toplam İşlem Adedi50

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:35 Vali Esengül Civelek, Turizm Zirvesi'ne katıldı
18:26 Brüksel'de iklim değişikliği protestosu
18:24 Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi
18:20 Piyasalarda gün sonu
18:11 Borsa haftayı düşüşle tamamladı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
29.11.2019 18:48:47