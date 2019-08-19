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Altının kilogramı 269 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 500 liraya geriledi.

19.08.2019 16:42 Altının kilogramı 269 bin 500 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 269 bin lira, en yüksek 270 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 269 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 320 milyon 776 bin 860,94 lira, işlem miktarı ise 1.200,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 326 milyon 340 bin 983,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve VakıfBank şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 270.400,001.512,10
En Düşük 269.000,001.496,00
En Yüksek270.300,001.507,50
Kapanış269.500,001.496,00
Ağırlıklı Ortalama 269.535,191.502,79
Toplam İşlem Hacmi (TL)320.776.860,94
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.200,49
Toplam İşlem Adedi28

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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