STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 274.550,00 1.484,40 En Düşük 269.500,00 1.457,60 En Yüksek 274.000,00 1.485,60 Kapanış 269.500,00 1.460,30 Ağırlıklı Ortalama 271.730,77 1.468,83 Toplam İşlem Hacmi (TL) 565.415.059,32 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.093,71 Toplam İşlem Adedi 72

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 500 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 269 bin 500 lira, en yüksek 274 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 269 bin 500 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 565 milyon 415 bin 59,32 lira, işlem miktarı ise 2.093,71 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 573 milyon 684 bin 256,86 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: