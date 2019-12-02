Haberler » Ekonomi » Altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi - Ekonomi

Altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi.

02.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:00Altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 269 bin lira, en yüksek 270 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 269 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 780 bin 781,98 lira, işlem miktarı ise 2.211,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 599 milyon 715 bin 317,89 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 269.350,001.457,00
En Düşük 269.000,001.455,30
En Yüksek270.300,001.461,15
Kapanış269.800,001.458,90
Ağırlıklı Ortalama 269.830,771.458,95
Toplam İşlem Hacmi (TL)592.780.781,98
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.211,02
Toplam İşlem Adedi53

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:48 Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:48 Borsada değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:46 Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
10:56 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:34 Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira - Ekonomi
05:00 ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor - Ekonomi
12:00 Kastamonu pastırmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü: Daha iyi
11:31 Son Dakika: Kasım'da ihracat 16,2 milyar dolar oldu
10:55 İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı
10:25 Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:51:11