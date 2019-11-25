STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 269.820,00 1.471,75 En Düşük 267.750,00 1.457,85 En Yüksek 269.550,00 1.471,50 Kapanış 269.000,00 1.458,55 Ağırlıklı Ortalama 268.615,14 1.461,35 Toplam İşlem Hacmi (TL) 617.205.326,39 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.313,92 Toplam İşlem Adedi 85

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 267 bin 750 lira, en yüksek 269 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 269 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 617 milyon 205 bin 326,39 lira, işlem miktarı ise 2.313,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 626 milyon 554 bin 198,93 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: