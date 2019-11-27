STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 269.500,00 1.458,00 En Düşük 268.845,00 1.458,00 En Yüksek 270.850,00 1.460,80 Kapanış 270.250,00 1.459,20 Ağırlıklı Ortalama 269.934,30 1.459,22 Toplam İşlem Hacmi (TL) 249.026.745,16 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 926,51 Toplam İşlem Adedi 39



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 250 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 268 bin 845 lira, en yüksek 270 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 270 bin 250 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 249 milyon 26 bin 745,16 lira, işlem miktarı ise 926,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 255 milyon 42 bin 977,15 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: