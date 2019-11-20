STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 269.800,00 1.469,15 En Düşük 270.790,00 1.466,10 En Yüksek 271.250,00 1.477,60 Kapanış 270.790,00 1.477,60 Ağırlıklı Ortalama 271.116,18 1.473,39 Toplam İşlem Hacmi (TL) 232.025.987,97 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 857,95 Toplam İşlem Adedi 37



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 790 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 270 bin 790 lira, en yüksek 271 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 270 bin 790 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 232 milyon 25 bin 987,97 lira, işlem miktarı ise 857,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 234 milyon 983 bin 506,99 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ozak Kıymetli Madenler Ticaret şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: