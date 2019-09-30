STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 271.900,00 1.495,50 En Düşük 270.000,00 1.487,90 En Yüksek 272.000,00 1.494,00 Kapanış 270.000,00 1.488,00 Ağırlıklı Ortalama 271.087,23 1.496,80 Toplam İşlem Hacmi (TL) 122.982.699,08 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 453,89 Toplam İşlem Adedi 32

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 270 bin lira, en yüksek 272 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 270 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 122 milyon 982 bin 699,08 lira, işlem miktarı ise 453,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 142 milyon 757 bin 996,88 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, DenizBank, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: