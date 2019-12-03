Haberler » Ekonomi » Altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi - Ekonomi

Altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi.

03.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:58Altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 270 bin 400 lira, en yüksek 271 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 275 milyon 869 bin 263,53 lira, işlem miktarı ise 1.022,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 275 milyon 869 bin 263,53 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 269.800,001.458,90
En Düşük 270.400,001.459,60
En Yüksek271.500,001.471,80
Kapanış271.100,001.470,00
Ağırlıklı Ortalama 270.891,431.464,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)275.869.263,53
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.022,89
Toplam İşlem Adedi34

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:26 Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi Açıklaması - Ekonomi
17:24 Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
17:20 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak - Ekonomi
17:20 Trabzon'da 6 bin ücretsiz fındık fidanı dağıtıldı - Ekonomi
17:18 İTSO'dan üyelerine "Türk dış yatırım paneli" - Ekonomi
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak - Ekonomi
11:14 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:32:41