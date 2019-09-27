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Altının kilogramı 271 bin 900 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 900 liraya geriledi.

27.09.2019 16:30Altının kilogramı 271 bin 900 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 271 bin 200 lira, en yüksek 271 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 271 bin 900 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 724 milyon 253 bin 100,18 lira, işlem miktarı ise 2.669,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 713 milyon 203 bin 834,98 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış273.800,001.507,00
En Düşük271.200,001.495,30
En Yüksek274.250,001.499,50
Kapanış271.900,001.495,50
Ağırlıklı Ortalama273.141,301.496,80
Toplam İşlem Hacmi (TL)724.253.100,18
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.669,89
Toplam İşlem Adedi31

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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