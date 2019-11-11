Haberler » Ekonomi » Altının kilogramı 272 bin 90 liraya yükseldi - Ekonomi

Altının kilogramı 272 bin 90 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 272 bin 90 liraya yükseldiAltın piyasasında, en düşük 271 bin 700 lira, en yüksek 272 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 272 bin...

11.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:36Altının kilogramı 272 bin 90 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 272 bin 90 liraya yükseldi
Altın piyasasında, en düşük 271 bin 700 lira, en yüksek 272 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 272 bin 90 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 545 milyon 772 bin 956,37 lira, işlem miktarı ise 2.025,98 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 559 milyon 563 bin 639,12 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 269.500,001.460,30
En Düşük 271.700,001.465,00
En Yüksek272.950,001.465,30
Kapanış272.090,001.465,30
Ağırlıklı Ortalama 272.256,841.465,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)545.772.956,37
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.025,98
Toplam İşlem Adedi38

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:00 Bakan Varank: Çevre hassasiyeti de yapay bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz (2)
18:00 Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98'e düşürdü
17:58 İki yıl vadeli tahvilin ihracında faiz yüzde 12.27
17:57 CHP: Seyahatin amacı aile fotoğrafı olmamalı
17:54 Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı
11:30 Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
10:22 Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
10:10 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:11:02