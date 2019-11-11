Altının kilogramı 272 bin 90 liraya yükseldi

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 269.500,00 1.460,30 En Düşük 271.700,00 1.465,00 En Yüksek 272.950,00 1.465,30 Kapanış 272.090,00 1.465,30 Ağırlıklı Ortalama 272.256,84 1.465,15 Toplam İşlem Hacmi (TL) 545.772.956,37 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.025,98 Toplam İşlem Adedi 38



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 272 bin 90 liraya yükseldiAltın piyasasında, en düşük 271 bin 700 lira, en yüksek 272 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 272 bin 90 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 545 milyon 772 bin 956,37 lira, işlem miktarı ise 2.025,98 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 559 milyon 563 bin 639,12 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: