Haberler » Ekonomi » Altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi - Ekonomi

Altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi.

06.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:04Altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 272 bin lira, en yüksek 273 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 273 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 309 milyon 300 bin 313,72 lira, işlem miktarı ise 1.141 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 311 milyon 526 bin 668,80 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Vakıf katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 273.000,001.474,70
En Düşük 272.000,001.473,70
En Yüksek273.300,001.476,70
Kapanış273.300,001.476,40
Ağırlıklı Ortalama 272.523,611.474,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)309.300.313,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.141,42
Toplam İşlem Adedi27

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:30 Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
17:23 Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek - Ekonomi
17:04 Altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi - Ekonomi
16:59 İnegöllü yatırımcılara "Dış Yatırım Paneli" - Ekonomi
16:48 İstanbul Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri sahiplerini buldu - Ekonomi
16:34 Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu - Ekonomi
15:44 Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor - Ekonomi
15:20 Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor - Ekonomi
15:02 İŞKUR'un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı - Ekonomi
14:58 İmamoğlu: Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı 2020 sonunda bitecek - Ekonomi
6.12.2019 17:38:47