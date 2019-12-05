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Altının kilogramı 273 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin liraya yükseldi.

05.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:28Altının kilogramı 273 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 273 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 273 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 186 milyon 830 bin 26,17 lira, işlem miktarı ise 689,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 192 milyon 832 bin 915,51 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ons Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 272.500,001.477,70
En Düşük 272.500,001.474,70
En Yüksek273.000,001.477,30
Kapanış273.000,001.474,70
Ağırlıklı Ortalama 272.750,001.481,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)186.830.026,17
Toplam İşlem Miktarı (Kg)689,33
Toplam İşlem Adedi29

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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