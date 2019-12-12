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Altının kilogramı 274 bin 400 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 400 liraya yükseldi.

12.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:22Altının kilogramı 274 bin 400 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 400 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 274 bin 400 lira, en yüksek 275 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 274 bin 400 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 168 milyon 712 bin 846,02 lira, işlem miktarı ise 617.70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 969 bin 974,21 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Akbank, Nil Kıymetli Madenler ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 274.100,001.464,75
En Düşük 274.400,001.473,50
En Yüksek275.100,001.480,00
Kapanış274.400,001.475,00
Ağırlıklı Ortalama 274.579,791.474,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)168.712.846,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg)617,70
Toplam İşlem Adedi19

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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