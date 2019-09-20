STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 274.800,00 1.498,50 En Düşük 275.000,00 1.503,00 En Yüksek 276.700,00 1.505,00 Kapanış 275.000,00 1.503,00 Ağırlıklı Ortalama 275.664,58 1.503,93 Toplam İşlem Hacmi (TL) 310.564.800,34 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.136,47 Toplam İşlem Adedi 31

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 275 bin lira, en yüksek 276 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 275 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 310 milyon 564 bin 800,34 lira, işlem miktarı ise 1.136,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 314 milyon 217 bin 497,60 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: