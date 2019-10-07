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Altının kilogramı 276 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 600 liraya yükseldi.

07.10.2019 16:40Altının kilogramı 276 bin 600 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin 600 lira, en yüksek 278 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 276 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 459 milyon 232 bin 723,96 lira, işlem miktarı ise 1.684,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 462 milyon 748 bin 963,77 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Turan Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış276.000,001.510,30
En Düşük276.600,001.501,00
En Yüksek278.300,001.503,75
Kapanış276.600,001.501,00
Ağırlıklı Ortalama277.729,411.501,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)459.232.723,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.684,85
Toplam İşlem Adedi25

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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