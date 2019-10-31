STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 275.500,00 1.493,00 En Düşük 275.500,00 1.491,50 En Yüksek 276.950,00 1.507,00 Kapanış 276.950,00 1.507,00 Ağırlıklı Ortalama 275.893,48 1.503,19 Toplam İşlem Hacmi (TL) 335.791.076,56 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.212,64 Toplam İşlem Adedi 33

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 950 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 275 bin 500 lira, en yüksek 276 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 276 bin 950 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 335 milyon 791 bin 76,56 lira, işlem miktarı ise 1.212,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 339 milyon 930 bin 793,34 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası,Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: